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14:52, 7 ноября 2024Россия

Россиянина во время шторма отбросило на несколько метров и прибило к земле ограждением

В Новосибирске мужчину прибило к земле ограждением во время шторма
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске во время шторма мужчину отбросило на несколько метров и прибило к земле ограждением. Об этом пишет Mash Siberia в своем Telegram-канале.

По словам пострадавшего, он находился на тротуаре, но от удара листом ориентированно-струженной плиты (ОСБ) его отбросило к трамвайным путям. Когда россиянин встал, в грудь и голову ему влетела другая часть конструкции.

Как пишет канал, мужчине удалось самостоятельно встать и дойти до ближайшего торгового центра, откуда он вызвал скорую помощь. У него диагностировали ушиб грудной клетки слева и перелом рукоятки грудины.

Ранее в Махачкале школьную учительницу во время урагана прибило куском фанеры к земле. Во время разгула стихии она шла на работу.

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