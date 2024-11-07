Россиянина во время шторма отбросило на несколько метров и прибило к земле ограждением

В Новосибирске мужчину прибило к земле ограждением во время шторма

В Новосибирске во время шторма мужчину отбросило на несколько метров и прибило к земле ограждением. Об этом пишет Mash Siberia в своем Telegram-канале.

По словам пострадавшего, он находился на тротуаре, но от удара листом ориентированно-струженной плиты (ОСБ) его отбросило к трамвайным путям. Когда россиянин встал, в грудь и голову ему влетела другая часть конструкции.

Как пишет канал, мужчине удалось самостоятельно встать и дойти до ближайшего торгового центра, откуда он вызвал скорую помощь. У него диагностировали ушиб грудной клетки слева и перелом рукоятки грудины.

Ранее в Махачкале школьную учительницу во время урагана прибило куском фанеры к земле. Во время разгула стихии она шла на работу.