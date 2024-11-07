Россиянина захотели арестовать за изнасилование подростка в подъезде

В Москве следователи запросили арест мужчины за изнасилование школьницы

В Москве следователи запросили арест местного жителя за изнасилование 16-летней москвички в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 5 ноября фигурант встретил на улице несовершеннолетнюю и под обманным предлогом уговорил ее зайти в подъезд, где изнасиловал ее. После случившегося школьница рассказала о произошедшем родителям, которые и обратились в полицию.

Ранее в Кургане суд приговорил 29-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за то, что он отправлял детям порнографические фотографии.