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20:50, 7 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина захотели арестовать за изнасилование подростка в подъезде

В Москве следователи запросили арест мужчины за изнасилование школьницы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи запросили арест местного жителя за изнасилование 16-летней москвички в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 5 ноября фигурант встретил на улице несовершеннолетнюю и под обманным предлогом уговорил ее зайти в подъезд, где изнасиловал ее. После случившегося школьница рассказала о произошедшем родителям, которые и обратились в полицию.

Ранее в Кургане суд приговорил 29-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за то, что он отправлял детям порнографические фотографии.

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