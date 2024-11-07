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12:19, 7 ноября 2024Мир

В Японии назвали ожидания от Трампа по Украине

Депутат Судзуки заявил, что ожидает от Трампа завершения конфликта на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Мунэо Судзуки

Мунэо Судзуки. Фото: AFLO / Globallookpress.com

Японский депутат Судзуки заявил, что ожидает от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа отказа от финансовой помощи Киеву и завершения конфликта на Украине. Свои ожидания он назвал в интервью РИА Новости.

«Если Америка перестанет посылать оружие и деньги, война закончится. Украина своими силами сражаться не может», — отметил японский депутат.

По мнению Судзуки, Трамп после инаугурации в январе 2025 года «примет решение», и конфликт на Украине закончится. Он призвал Японию одобрить и согласиться с будущим выбором американского лидера.

Ранее стало известно, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Как сообщает источник газеты The Wall Street Journal, он предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

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