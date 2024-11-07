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14:54, 7 ноября 2024Силовые структуры

Виновному в смертельном отравлении 11 россиян контрафактным алкоголем вынесли приговор

В Тюмени суд приговорил азербайджанца за сбыт контрафактного алкоголя
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тюмени суд приговорил к шести годам колонии общего режима 30-летнего гражданина Азербайджана, которого признали виновным в смертельном отравлении 11 россиян контрафактным алкоголем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Иностранца также обязали выплатить 500 тысяч рублей потерпевшему. Мужчину признали виновным по статье 238 Уголовного кодекса РФ («Хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По версии следствия, с августа 2021 года по январь 2022 года подсудимый и его знакомый получили не менее 46 ящиков немаркированного алкоголя, в составе которого был метиловый спирт. Контрафакт предназначался для продажи в магазинах Тюмени.

В какой-то момент соучастники решили избавиться от остатков суррогата — они оставили 16 коробок около мусорных баков. Местные жители забрали алкоголь домой и выпили его, в результате 11 человек не выжили.

Ранее Свердловский областной суд ужесточил приговоры суда первой инстанции в отношении шестерых фигурантов дела об отравлении 44 человек суррогатным алкоголем.

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