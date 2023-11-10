Массово отравившим людей в российском городе бутлегерам ужесточили наказание

Суд на Урале ужесточил наказание 6 бутлерегам, отравившим алкоголем 44 человека

Свердловский областной суд ужесточил приговоры суда первой инстанции в отношении шестерых фигурантов дела об отравлении 44 человек суррогатным алкоголем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Судья назначил бутлегерам Адалату Гурбанову и Артему Чабану 10 лет колонии общего режима, Микайылу Назарову — 9 лет и 6 месяцев, Надиру Мамедову — 9 лет и 5 месяцев, Армену Аветисяну — 9 лет и 4 месяца и Зауру Джаббарову — 9 лет заключения.

В августе районный суд Екатеринбурга отправил их в колонию на сроки от 5,5 до 6,5 года. Еще одна фигурантка дела об отравлении метиловым спиртом получила условный срок. Установлено, что преступная группировка торговала опасным алкоголем с 2020 года. В сентябре 2021 года 44 человека отравились их продукцией и не выжили.