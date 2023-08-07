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15:02, 7 августа 2023Силовые структуры

Бутлегеры получили срок за массовое отравление россиян метанолом

Суд дал от 3 до 6,5 года бутлегерам за отравление алкоголем 44 человек на Урале

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловской области суд вынес приговор по уголовному делу о массовом отравлении метанолом 44 россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Бутлегеры, среди которых шесть мужчин и одна женщина, за производство и сбыт контрафактного напитка, получили от 3 до 6,5 года лишения свободы. Они признаны виновными по статьям 238 («Хранение, перевозка и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности»), 171.3 («Незаконный оборот этилового спирта») и 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»).

Следствие и суд установили, что преступная группировка действовала с 2020 года. Они торговали опасным алкоголем в Екатеринбурге. В сентябре 2021-го в результате употребления потребителями спиртного, содержащего метанол свыше нормы, отравились насмерть 44 человека.

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    Любовь Ширижик
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