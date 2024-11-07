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09:34, 7 ноября 2024Мир

Во Франции рассказали о неожиданном союзнике Трампа в борьбе с «ястребами» НАТО

Филиппо: Дональд Трамп и БРИКС уничтожат ястребов в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, вместе с членами организации БРИКС уничтожит всех «ястребов» в НАТО. Об этом высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Этим вечером они кричат от ярости [из-за победы Трампа]… но это не имеет значения. На самом деле для [ястребов] уже все кончено! Движение БРИКС и Трамп захватывают их в тиски и в конце концов превратят их... в ничто!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что команда Трампа приступила к обсуждению плана по завершению украинского конфликта. По данным источника, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

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