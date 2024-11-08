Названа причина резкого подорожания сливочного масла в России

Глава Petrova 5 Consulting Петрова: масло подорожало из-за роста цен на сырье

Резкое подорожание сливочного масла в российских розничных магазинах было во многом обусловлено ростом стоимости сырья для его производства. Об этом заявила глава компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова, ее слова приводит газета «Известия».

Сливочное масло является молокоемким продуктом, для его производства необходимы большие объемы сырого молока. Так, для выпуска килограмма масла в среднем требуется более 20 литров сырья, напомнила эксперт.

Только за последний год стоимость подобного молока в России увеличилась на 21 процент. В результате в сентябре средняя цена сырья для производства сливочного масла в РФ выросла до 35-38 рублей за литр без учета налога на добавленную стоимость (НДС), пояснила Петрова.

По данным облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», сливочное масло в федеральных и региональных торговых сетях подорожало на 25,4 процента. В начале ноября средняя стоимость 200-граммовой упаковки в магазинах составляла 262,8 рубля.

К середине октября, как уточнял ранее замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, средняя розничная наценка находилась на уровне в 70 процентов. Он связал подобную динамику в том числе с ростом себестоимости производства, заметным удорожанием сырья и увеличением затрат предприятий на логистику и упаковочные материалы.

Наиболее кризисную ситуацию с ростом цен на эту продукцию аналитики компании «Контур.Маркет» зафиксировали в Архангельской области (плюс 65 процентов), Красноярском крае (плюс 61 процент) и Томской области (плюс 51 процент). Чтобы не допустить дефицита сливочного масла на внутреннем рынке, Россия начала в тестовом режиме закупать его в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).