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17:22, 9 ноября 2024Россия

Российский космонавт рассказал об одинаковых снах у своих коллег

Андрей Федяев: космонавты часто видят сон об удивленных знакомых на Земле
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Андрей Федяев

Андрей Федяев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский космонавт Андрей Федяев рассказал на фестивале «ВНауке 2.0» об одинаковых снах своих коллег об их удивленных знакомых. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Некоторые космонавты рассказывают, что часто снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого-то знакомого, а знакомый ему говорит: "Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть"», — заявил Федяев.

Он предположил, что кто-то один мог оповестить коллег о подобном сне, и впоследствии данный образ также появился в их сознании во время сновидений. В свою очередь, Федяев отметил, что не входит в число подобных космонавтов.

Ранее в ноябре сообщалось, что в рацион российских космонавтов решили ввести новые блюда.

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