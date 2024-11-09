В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о повреждении предприятия в Никополе

В городе Никополе Днепропетровской области на территории Украины оказался поврежден один из объектов инфраструктуры региона. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«Пострадал 50-летний мужчина. Повреждено промышленное предприятие», — указал чиновник. При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

В свою очередь, Вилкул отметил, что в Кривом Роге обстрелов не было и все службы, больницы, социальные учреждения и коммунальный транспорт продолжают работу.

Ранее в ноябре назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Украине части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры.