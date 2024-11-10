Байден встретится с президентом Израиля

Президент Израиля Герцог встретится со своим коллегой Байденом

Президент Израиля Ицхак Герцог встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в самом скором времени. Об этом заявил израильский журналист Барак Давид в своем аккаунте в социальности сети X .

«Израильский президент Герцог встретится с президентом Байденом в Белом доме во вторник», — написал израильский журналист.

При этом Давид не уточнил каких-либо деталей встречи, а также повестки встречи глав государств.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже трижды созвонился с избранным американским президентом Дональдом Трампом с момента его победы на выборах. По словам главы израильского правительства, оба лидера нацелены на сдерживание Тегерана и оказание давления на Исламскую Республику.