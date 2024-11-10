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09:30, 10 ноября 2024Экономика

Россия удвоила поставки газа в Казахстан и достигла исторического максимума

Москва поставила Астане газа на $353,4 млн и достигла исторического максимума
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Москва удвоила поставки газа Астане, достигнув за 8 месяцев 2024 года 353,4 миллиона долларов экспортного объема. Это исторический максимум за все время торговли двух стран, сообщает РИА Новости.

«Так, суммарно за январь-август 2024 года Казахстан импортировал из России природного газа на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее», — говорится в публикации.

Также за этот период наблюдается двукратное падение экспорта в республику нефтепродуктов и рост продажи угля и кокса.

Ранее стало известно, что Россия в три раза увеличила поставки шоколада в США. Утверждается, что за девять месяцев 2024 года Москва экспортировала шоколада на 1,7 миллиона долларов.

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