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15:25, 10 ноября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали слова советника Трампа о Крыме

Депутат Госдумы Белик: слова советника Трампа Ланца о Крыме закономерны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Слова советника Дональда Трампа Брайана Ланца о том, что Украина не сможет вернуть Крым, закономерны. Заявление представителя команды избранного президента США прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Советник высказал то, о чем думают, а точнее уверены, все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна», — заявил парламентарий.

Он добавил, что от Трампа как от американского лидера можно ожидать давления на Киев по вопросу территориальных претензий.

Ранее в США оценили шансы Трампа усадить Украину за стол переговоров. По мнению колумнистов газеты The Wall Street Journal, у новоизбранного американского лидера есть шансы выполнить амбициозную повестку на фоне теряющего свои позиции Киева.

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