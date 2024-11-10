В Госдуме прокомментировали слова советника Трампа о Крыме

Депутат Госдумы Белик: слова советника Трампа Ланца о Крыме закономерны

Слова советника Дональда Трампа Брайана Ланца о том, что Украина не сможет вернуть Крым, закономерны. Заявление представителя команды избранного президента США прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Советник высказал то, о чем думают, а точнее уверены, все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна», — заявил парламентарий.

Он добавил, что от Трампа как от американского лидера можно ожидать давления на Киев по вопросу территориальных претензий.

Ранее в США оценили шансы Трампа усадить Украину за стол переговоров. По мнению колумнистов газеты The Wall Street Journal, у новоизбранного американского лидера есть шансы выполнить амбициозную повестку на фоне теряющего свои позиции Киева.