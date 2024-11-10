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17:45, 10 ноября 2024Мир

В США при стрельбе в университете погиб человек

ABC News: при стрельбе в университете в штате Алабама погиб человек
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

При стрельбе в университете Таскиги в штате Алабама погиб человек. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Один человек погиб, несколько других, включая студентов, получили ранения в результате стрельбы, произошедшей рано утром», — говорится в публикации.

Отмечается, что стрельба произошла в кампусе университета во время мероприятия по возвращению студентов. Пострадавшие доставлены в больницы, по факту преступления ведется расследование.

Ранее ФБР задержало мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа. По данным ведомства, 25-летний обвиняемый Айзек Сиссел отправил анонимное письмо, в котором угрожал расстрелом консервативным христианам и другим американцам, которые поддерживают республиканцев.

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