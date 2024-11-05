Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:56, 5 ноября 2024Мир

В США задержали угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа американца

ФБР задержало угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа американца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало жителя штата Мичиган, который угрожал расстрелять сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на выборах президента. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции США, передает РИА Новости.

«Мужчине из города Анн-Арбор, штат Мичиган, сегодня было предъявлено обвинение по федеральному уголовному делу о послании с угрозами», — заявил прокурор Доун Айсон.

По данным ведомства, 25-летний обвиняемый Айзек Сиссел отправил в Национальный центр предотвращения угроз ФБР в штате Западная Вирджиния анонимное письмо, в котором угрожал расстрелом консервативным христианам и другим американцам, которые поддерживают республиканцев.

Также сообщается, что американец предстанет перед судом уже 5 ноября.

Ранее Трамп заявил, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после подведения итогов выборов. Он также добавил, что признает свое возможное поражение только в том случае, если сочтет, что выборы прошли «честно и независимо».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Кандидат в вице-президенты США рассказал о влиянии усталости от Трампа на исход выборов

      Французское издание назвало чемпионку Олимпиады-2024 мужчиной. На чем основаны обвинения алжирской боксерши Хелиф?

      Москвичам назвали срок таяния снега

      В Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией

      В Крыму более шести тысяч человек остались без света из-за аварии

      В трех американских штатах заявили об угрозах на выборах

      Лавров пообещал ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов

      Москвичам пообещали возвращение осенней погоды

      В США задержали угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа американца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше