В США задержали угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа американца

ФБР задержало угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа американца

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало жителя штата Мичиган, который угрожал расстрелять сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на выборах президента. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции США, передает РИА Новости.

«Мужчине из города Анн-Арбор, штат Мичиган, сегодня было предъявлено обвинение по федеральному уголовному делу о послании с угрозами», — заявил прокурор Доун Айсон.

По данным ведомства, 25-летний обвиняемый Айзек Сиссел отправил в Национальный центр предотвращения угроз ФБР в штате Западная Вирджиния анонимное письмо, в котором угрожал расстрелом консервативным христианам и другим американцам, которые поддерживают республиканцев.

Также сообщается, что американец предстанет перед судом уже 5 ноября.

Ранее Трамп заявил, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после подведения итогов выборов. Он также добавил, что признает свое возможное поражение только в том случае, если сочтет, что выборы прошли «честно и независимо».