Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 11 ноября 2024Мир

«Это делает мне честь». Шольц с иронией отреагировал на оскорбление Илона Маска

Канцлер ФРГ Шольц в интервью ARD назвал честью оскорбление со стороны Маска
Наталья Анисеева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с иронией ответил на оскорбление американского предпринимателя Илона Маска. После распада правящей коалиции ФРГ миллиардер назвал политика «глупцом».

На своей странице в соцсети X Маск опубликовал пост на немецком языке, написав: «Olaf ist ein Narr». Дословно это можно перевести как «Олаф — глупец». Шольц отреагировал на оскорбление предпринимателя, заметив, что подобные слова лишь «делают ему честь».

Это делает мне честь

Олаф Шольцканцлер Германии

Он добавил, что не намерен как-либо высказываться в адрес «технологических миллиардеров», подчеркнув, что Маск не является главой государства, хотя у него и есть определенные власть и мировое влияние.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Шольца обвинили в умышленном расколе правящей коалиции Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намеренно спровоцировал распад правящей коалиции Германии, заявил уволенный им министр финансов страны Кристиан Линднер. Бывший глава Минфина раскритиковал канцлера, заявив, что тот спланировал все заранее.

Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции

Кристиан Линднерэкс-министр финансов Германии

Линднер выразил уверенность, что у политика недостаточно сил для того, чтобы вести государство к процветающему будущему. Он указал, что Шольц вынудил его приостановить действие долгового тормоза, с чем давший присягу министр финансов отказался соглашаться, за что и был отстранен.

Фото: Patrick Pleul / Reuters

В Германии заявили, что правящая коалиция распалась из-за Украины

Правящая коалиция ФРГ, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых», распалась из-за Украины. Главной причиной стало нежелание Минфина страны выделять Киеву деньги, заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек.

Он рассказал, что Линднер отказался поддерживать выделение Украине средств из государственного бюджета в 2025 году. Сам Шольц прокомментировал отставку министра финансов, подчеркнув, что был вынужден пойти на этот шаг, дабы «предотвратить ущерб стране».

«Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. (...) Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны», — объяснил свое решение канцлер страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      Вильфанд предупредил об особенно быстром изменении климата в России

      Ариана Гранде снялась в откровенном образе для журнала

      Бриллианты потеряли популярность среди молодежи и рекордно подешевели

      Путин поручил увеличить до миллиона рублей выплату для погашения ипотеки в регионе России

      Министр развития регионов Молдавии покинул партию Санду

      В России захотели сделать воду в аэропортах бесплатной

      В США заявили об отсутствии успехов у ВСУ

      Бывшая жена Прилучного призналась в желании навести смертельную порчу

      «Это делает мне честь». Шольц с иронией отреагировал на оскорбление Илона Маска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше