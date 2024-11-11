«Это делает мне честь». Шольц с иронией отреагировал на оскорбление Илона Маска

Канцлер ФРГ Шольц в интервью ARD назвал честью оскорбление со стороны Маска

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с иронией ответил на оскорбление американского предпринимателя Илона Маска. После распада правящей коалиции ФРГ миллиардер назвал политика «глупцом».

На своей странице в соцсети X Маск опубликовал пост на немецком языке, написав: «Olaf ist ein Narr». Дословно это можно перевести как «Олаф — глупец». Шольц отреагировал на оскорбление предпринимателя, заметив, что подобные слова лишь «делают ему честь».

Это делает мне честь Олаф Шольц канцлер Германии

Он добавил, что не намерен как-либо высказываться в адрес «технологических миллиардеров», подчеркнув, что Маск не является главой государства, хотя у него и есть определенные власть и мировое влияние.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Шольца обвинили в умышленном расколе правящей коалиции Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намеренно спровоцировал распад правящей коалиции Германии, заявил уволенный им министр финансов страны Кристиан Линднер. Бывший глава Минфина раскритиковал канцлера, заявив, что тот спланировал все заранее.

Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции Кристиан Линднер экс-министр финансов Германии

Линднер выразил уверенность, что у политика недостаточно сил для того, чтобы вести государство к процветающему будущему. Он указал, что Шольц вынудил его приостановить действие долгового тормоза, с чем давший присягу министр финансов отказался соглашаться, за что и был отстранен.

Фото: Patrick Pleul / Reuters

В Германии заявили, что правящая коалиция распалась из-за Украины

Правящая коалиция ФРГ, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых», распалась из-за Украины. Главной причиной стало нежелание Минфина страны выделять Киеву деньги, заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек.

Он рассказал, что Линднер отказался поддерживать выделение Украине средств из государственного бюджета в 2025 году. Сам Шольц прокомментировал отставку министра финансов, подчеркнув, что был вынужден пойти на этот шаг, дабы «предотвратить ущерб стране».

«Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. (...) Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны», — объяснил свое решение канцлер страны.