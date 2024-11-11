Шольц ответил назвавшему его глупцом Маску

Канцлер ФРГ Шольц прокомментировал слова Маска, назвавшего его глупцом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц кратко прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом. Заявление прозвучало в интервью телеканалу ARD.

Шольц сказал, что это заявление «делает ему честь». Более подробно комментировать свою позицию канцлер не стал.

Ранее Маск написал «Олаф — глупец», комментируя новости о распаде коалиции в немецком бундестаге.

Шольц уволил главу Минфина Германии Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых».