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01:58, 11 ноября 2024Мир

Шольц ответил назвавшему его глупцом Маску

Канцлер ФРГ Шольц прокомментировал слова Маска, назвавшего его глупцом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц кратко прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом. Заявление прозвучало в интервью телеканалу ARD.

Шольц сказал, что это заявление «делает ему честь». Более подробно комментировать свою позицию канцлер не стал.

Ранее Маск написал «Олаф — глупец», комментируя новости о распаде коалиции в немецком бундестаге.

Шольц уволил главу Минфина Германии Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых».

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