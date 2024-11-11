Малышева дала совет для увеличения пользы овощей в 10 раз

Врач Малышева: в замороженном болгарском перце 30 суточных норм витамина С

Врач-терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дала совет, следуя которому можно увеличить пользу от овощей, в частности болгарского перца, в 10 раз. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что в желтом болгарском перце содержится три суточные нормы витамина С. «Если мы его нарежем и заморозим в открытом виде, то количество витамина С в замороженном болгарском перце увеличится в 10 раз, будет его 30 суточных норм», — объяснила врач.

Врач-кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, отметил, что витамин С влияет на эластичность сосудов. «Когда достаточно витамина С, сосуд эластичный. А его нет — сосуд становится ломким», — пояснил медик. По словам офтальмолога Михаила Коновалова, витамин С также защищает от катаракты. Малышева добавила, что часто на недостаток витамина указывает кровоточивость десен.

Ранее Малышева развеяла распространенный у россиян миф о продуктах. Врач назвала заблуждением мнение о том, что замороженные овощи и ягоды теряют полезные свойства.