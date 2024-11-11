Мужчина забыл о расставании с девушкой из-за сотрясения мозга и женился на ней

В США мужчина забыл о расставании с девушкой из-за сотрясения и женился на ней

В штате Юта, США, мужчина забыл о расставании с девушкой из-за сотрясения мозга, смог добиться ее руки и сердца и жениться на ней. Историю пары рассказывает People.

В феврале 2020 года Дженна разорвала романтические отношения с Митчеллом. На следующий день после этого мужчина отправился в горы. По словам Дженны, там он попытался сделать сальто, но поскользнулся, упал и ударился головой о камень. Митчелл отключился и очнулся уже тогда, когда его везли в больницу.

Осмотрев мужчину, врачи разрешили ему отправиться домой. Тогда Митчелл позвонил Дженне как своей девушке, чтобы та забрала его. Оказалось, что мужчина потерял недавние воспоминания и просто забыл, что больше не встречается с Дженной. Девушка рассказала, что тогда не знала о травме Митчелла и не понимала, почему он так хорошо с ней общается, зовет ее на встречи и делает вид, будто между ними ничего не произошло.

Продолжая поддерживать контакт с Митчеллом, Дженна начала осознавать, что совершила ошибку. В марте 2020 года она попросила мужчину снова стать ее бойфрендом. «Тогда я и осознала, что он понятия не имел о том, что мы вообще расставались», — отметила она. Митчелл воспринял произошедшее с юмором. Пять месяцев спустя он сделал Дженне предложение, и в сентябре 2020 года они сыграли свадьбу.

«Сейчас нам обоим по 27, и когда люди спрашивают о нашей истории любви, нам нравится рассказывать об этом. Мы действительно чувствовали, что невидимые нити все это время связывали нас», — подчеркнула Дженна.

Ранее сообщалось, что в городе Ротерем, Великобритания, 58-летняя женщина забыла семь часов жизни из-за того, что испытала слишком сильный оргазм. Врачи диагностировали ей транзиторную глобальную амнезию — временное нарушение памяти, которое может возникнуть из-за какой-то напряженной деятельности.