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22:26, 11 ноября 2024Спорт

Назван гонорар Майка Тайсона за бой с Джейком Полом

Майк Тайсон получит 20 миллионов долларов за бой с блогером Джейком Полом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @miketyson

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон назвал свой гонорар за бой с американским блогером Джейком Полом. Об этом сообщается на странице X в DailyLoud.

Спортсмен заявил, что получит за противостояние 20 миллионов долларов. При этом 58-летний боксер подчеркнул, что блогер заработает вдвое больше — 40 миллионов долларов.

В июне Тайсон перенес бой с Полом, который должен был состояться 27 июня, из-за болезни. Медики рекомендовали спортсмену минимальные физические нагрузки в ближайшие несколько недель, после которых он сможет вернуться к полноценным тренировкам. Обе стороны пришли к выводу, что подготовка к поединку будет неравной.

Поединок между Полом и Тайсоном должен состояться 16 ноября на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.

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