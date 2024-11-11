Опровергнуты традиционные взгляды на жертв Везувия

Current Biology: найденные жертвы Везувия оказались не родственниками

Ученые Гарвардского университета и Университета Флоренции использовали древнюю ДНК, извлеченную из гипсовых слепков тел погибших при извержении Везувия, чтобы пролить свет на социальные и генетические связи жителей Помпей, ставших жертвами катаклизма. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, опровергает традиционные взгляды на семейные отношения помпейцев.

Используя метод анализа древней ДНК и изотопов стронция, исследователи установили, что пол и родственные связи многих найденных жертв не совпадают с тем, как их воспринимали ранее. Например, взрослый, держащий ребенка и носивший золотой браслет, оказался не матерью, а неродственным мужчиной. Также выяснилось, что пара, считавшаяся сестрами или матерью и дочерью, включала по меньшей мере одного генетического мужчину.

Ученые сосредоточились на анализе ДНК 14 из 86 слепков, находящихся на стадии реставрации. Экстракция ДНК из сильно фрагментированных останков, перемешанных с гипсом, позволила точно определить пол, генетические связи и происхождение помпейцев.

Полученные генетические данные показали, что жители Помпей обладали разнообразными геномными фонами. Основная часть населения происходила от недавних иммигрантов из восточного Средиземноморья, что подтверждает космополитический характер Помпей и, шире, Римской империи. Это открытие демонстрирует культурное и генетическое многообразие римского общества.

Результаты исследования подчеркивают важность использования междисциплинарного подхода, включая генетику, археологию и историческую информацию, чтобы избежать ошибок, основанных на современных предположениях. Как заявляют ученые, это исследование доказывает важность генетических данных для глубокого понимания древних обществ.