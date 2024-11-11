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09:40, 11 ноября 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении Армии России в ДНР

Пушилин: ВС России продвигаются на всех участках фронта в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются не только в Курахово, но и на всех участках фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим продвижение наших подразделений практически на всех участках фронта. У нас особенно для Донецка, для Петровского района Донецка, очень важно освобождение данного населенного пункта [Курахово]», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что при взятии населенного пункта под контроль, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут наносить удары артиллерией и беспилотниками по Донецку.

Ранее стало известно, что передовые штурмовые отряды российских войск вошли в восточную часть подконтрольного ВСУ Курахово в ДНР. Отмечается, что Курахово является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. Его взятие позволит Российской армии продолжить продвижение на запад, в сторону села Богатырь и Великой Новоселки.

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