Роскачество прокомментировало сообщение о кишечной палочке в красной икре

Роскачество напомнило об исследовании красной икры в 2023 году

Издание «Ридус» написало о результатах исследования красной икры, которое провело Роскачество. В новости говорится, что организация выявила ряд нарушений, в продукции некоторых брендов была обнаружена кишечная палочка.

Исследование, о котором написал «Ридус», было проведено в 2023 году, сообщило Роскачество в своем Telegram-канале. «Редакторы и журналисты не указали информацию о том, что их публикации основываются на прошлогоднем исследовании Роскачества, а также не обратили внимания на то, что Роскачество совместно с контрольно-надзорными органами провели большую работу с производителями по устранению выявленных нарушений, и опубликовали только негативную информацию», — заявили в организации.

Информация о том, что в красной икре нескольких российских марок нашли кишечную палочку, распространилась в СМИ. В частности, об этом написали «Смартпресс», Infox, siapress.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».