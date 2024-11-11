Сообщение о дефиците риса в России в 2025 году из-за КНДР оказалось недостоверным

В социальных сетях получило распространение сообщение, в котором утверждается, что к весне 2025 года в России ожидается дефицит риса из-за поставок в КНДР. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Такие данные появились после того, как южнокорейская газета The Korea Herald сообщила о том, что Россия собирается поставлять рис в КНДР. Со ссылкой на члена парламентского комитета по разведке Ви Сон Лака утверждалось, что Москва поставит Пхеньяну 700 тысяч тонн зерна.

В своих публикация о дефиците риса в России пользователи в соцсетях ссылаются на источник в Минсельхозе, однако на самом сайте ведомства эта информация отсутствует. Кроме того, в посте не приведены какие-либо доказательства этим утверждениям.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко, отвечая на вопрос, планирует ли Москва такие поставки, ответил, что у него такой информации нет.

«У меня нет информации касательно этого. Могу сказать, что в ближайшее время состоится очередное заседание межправкомиссии РФ-КНДР. Думаю, все вопросы, включая сотрудничество в области сельского хозяйства, будут там рассматриваться», — сообщил он.

7 ноября глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России в 2024 году урожай риса прогнозируется на уровне примерно 1,2 миллиона тонн, что станет самым высоким показателем за всю современную историю страны.

Помимо собственного производства в Россию завозится рис из других стран, в частности из Индии, Китая, Вьетнама, Италии, Пакистана.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».