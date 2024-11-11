Цены на долгосрочную аренду квартир в России снизилась

«Ъ»: в России снизились цены на долгосрочную аренду квартир

Цены на долгосрочную аренду квартир в крупнейших российских городах за месяц снизились на 1–6 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали в «ЦИАН.Аналитике», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в ноябре составила 32,9 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 47,4 тысячи рублей.

Наиболее активно снижение средней стоимости аренды за месяц отметили в Красноярске — там «однушки» подешевели на во процентов, до 27,9 тысячи рублей в месяц.

Ранее россиянам назвали лучшее время для аренды жилья. Так, максимальную скидку можно выбить в июне-июле. Кроме того, ставки заметно снижаются в пору новогодних праздников, в середине января и феврале.