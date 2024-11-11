УФСБ по ДНР: найдены минированные схроны ВСУ с иностранным оружием под Селидовым

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) нашли заминированные схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением под Селидовым. Обнаруженное оружие было предназначено для далнейшего использования диверсантами, заявили в региональном УФСБ, передает ТАСС.

«Вблизи освобожденного от украинских нацистов населенного пункта Селидово выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что схроны обнаружили в местах, где раньше находились позиции украинских подразделений. Среди оружия были найдены ручные и станковые гранатометы, в том числе образца НАТО и выстрелы (боеприпасы) к ним, патроны к стрелковому оружию западного производства, крупнокалиберные пулеметы, противопехотные и минометные мины, ручные гранаты и стрелковое оружие.

Всего было найдено 800 единиц вооружения и боеприпасов и около 16 тысяч патронов. Их передадут Армии России для использования в наступлении на кураховском оперативно-тактическом направлении.

Ранее сообщалось, что в ДНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ с ракетами для ПВО и боеприпасами. Они находились на территории заброшенного предприятия.