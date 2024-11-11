В Госдуме заявили о втягивании Байдена в аферу против России

Депутат Белик: Байдена втягивают в аферу против России

Уходящего президента США Джо Байдена втягивают в аферу против России, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

По мнению парламентария, союзники американского лидера хотят его «напоследок обобрать», заставив разрешить удары вглубь РФ дальнобойным оружием. «Байден может оказаться пешкой в чужой игре», — заявил Белик.

Ранее Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться уговорить Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока американского политика.

Как писало издание, ссылаясь на источники, в Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Однако план Стармера может рассматриваться избранным президентом Дональдом Трампом как попытка навредить внешней политике США, указано в статье.