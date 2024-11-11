Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 11 ноября 2024Мир

В Госдуме заявили о втягивании Байдена в аферу против России

Депутат Белик: Байдена втягивают в аферу против России
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Кир Стармер и Владимир Зеленский

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Уходящего президента США Джо Байдена втягивают в аферу против России, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

По мнению парламентария, союзники американского лидера хотят его «напоследок обобрать», заставив разрешить удары вглубь РФ дальнобойным оружием. «Байден может оказаться пешкой в чужой игре», — заявил Белик.

Ранее Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться уговорить Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока американского политика.

Как писало издание, ссылаясь на источники, в Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Однако план Стармера может рассматриваться избранным президентом Дональдом Трампом как попытка навредить внешней политике США, указано в статье.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за падения дрона. Как Москва отреагировала на инцидент?

      Экс-подполковник СБУ рассказал о недовольстве украинцев Зеленским

      У немозговых клеток обнаружили память

      В США заявили о неспособности спасти Украину

      Европарламент призвал усилить санкции против «теневого флота» России

      Эстония анонсировала новый пакет помощи Украине

      В Японии обвинили Россию и Китай в нарушении воздушного пространства

      Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил выставить России 24-часовой ультиматум

      В США заявили о необходимости прекратить поддержку Украины

      В России объяснили неспособность Трампа завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше