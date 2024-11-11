В США заявили об отсутствии успехов у ВСУ

NI: ВСУ не добились успехов, несмотря на применение бронемашин Bradley

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились успехов на поле боя, несмотря на применение боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом заявил бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для National Interest.

«ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы», — заявил аналитик, оценивая использование бронемашин украинскими войсками.

По словам эксперта, Россия «сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова», которые были у нее на начало боевых действий.

Он добавил, что ВСУ потеряли множество БМП. По словам Вейхерта, если бы американские войска утратили такое же количество бронемашин, то сочли бы эти потери катастрофическими.

Ранее немецкий политолог Петер Нойманн предрек заморозку украинского конфликта по текущей линии фронта в 2025 году.