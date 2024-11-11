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10:20, 11 ноября 2024Мир

В Германии предрекли заморозку украинского конфликта по линии фронта в 2025 году

Немецкий эксперт Нойманн: в 2025 году украинский конфликт может быть заморожен
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

В 2025 году украинский конфликт может быть заморожен по текущей линии фронта. Об этом заявил немецкий политолог, профессор исследований в области безопасности Королевского колледжа Лондона Петер Нойманн, его слова передает издание Focus.

«Мой прогноз: уже в следующем году конфликт на нынешней линии фронта будет заморожен, а Украина де-факто разделена. В течение многих лет Россия будет "русифицировать" завоеванные территории», — отметил эксперт.

Нойманн добавил, что в результате заморозки конфликта Украина «никогда не получит возможности развиваться в направлении Запада». Свой прогноз эксперт объяснил тем, что США могут прекратить оказывать помощь Киеву после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Нойманн заявил, что европейские страны не готовы к такому развитию событий.

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Эксперт привел данные Кильского института мировой экономики, согласно которым военная поддержка Украины со стороны США составляет более 55 миллиардов долларов — в пять раз больше, чем вклад Германии. Кроме того, американская помощь превышает вклад всех других союзников Киева вместе взятых.

Немецкий политолог заключил, что в случае прекращения поддержки со стороны США Украине «угрожает катастрофическое поражение», так как Европа не будет способна обеспечить ей защиту.

Ранее аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что украинские войска столкнулись с увеличением потерь и не успевают их восполнять.

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