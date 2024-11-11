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00:10, 12 ноября 2024Бывший СССР

Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за падения дрона. Как Москва отреагировала на инцидент?

Спикер парламента Гросу: Молдавия проведет беседу с послом РФ из-за падения БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Власти Молдавии проведут беседу с послом России Олегом Озеровым из-за падения дрона на территории страны после исследования его обломков. Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

После того как мы получим заключения ответственных учреждений, мы проведем диалог с представителем государства, которое запускает эти дроны и тем самым угрожает безопасности Молдавии

Игорь Гросу спикер парламента Молдавии

Полиция Молдавии сообщила об упавшем беспилотном летательном аппарате возле села Новые Боросены в Рышканском районе 10 ноября. Позднее еще один дрон был обнаружен на юго-востоке Молдавии в районе города Каушаны.

Посла России в Молдавии Олега Озерова вызвали в МИД республики после заявлений Кишинева о якобы падении в стране двух российских БПЛА.

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22 октября 2024

Санду заявила, что найденные дроны не представляют опасности

Дроны, найденные на юго-востоке Молдавии, не представляют опасности для граждан. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

Из того, что сообщили учреждения, эти дроны не представляют опасности для граждан. Но нам нужно сохранять бдительность

Майя Санду президент Молдавии

Кроме того, Санду отметила необходимость покупки технологий, которые понадобятся для защиты республики и ее жителей. Она подчеркнула, что Молдавия делает все охраны воздушного пространства.

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В МИД России отвергли обвинения

Москва категорически отвергает обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства беспилотниками, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдавия. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было заявила

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Она добавила, что ВС России не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территории граничащих с Украиной государств, включая Молдавию, а целями ударов являются только военные объекты ВСУ.

Заявления МИД Молдавии о падении на территории республики якобы российского дрона — это провокация с целью втянуть Кишинев в конфликт на Украине, сказала Захарова.

ЖЗЛ
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