Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:45, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл связь вирусных инфекции и рака

Врач Мясников заявил, что в 17 процентах случаев рак вызывают вирусные инфекции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» связь вирусных инфекций и рака. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

На вопрос доктора о том, может ли развиться онкологическое заболевание в результате вирусных инфекций, гостья программы ответила утвердительно. «Конечно, мы знаем, что 17 процентов всей онкологии — это результат инфекционных заболеваний, как правило, вирусных», — согласился с девушкой доктор.

В качестве примера медик привел рак шейки матки, который является вирусным онкологическим заболеванием в 100 процентах случаев. «Он вызывается только вирусом папилломы человека, определенными его подтипами», — пояснил врач. Помимо этого, по словам специалиста, рак печени также провоцируется гепатитами С и В. «Ну и рак головы, шеи: вирус Эпштейна-Барр и много примеров», — заключил он.

Ранее Мясников предупредил россиян о виде онкологического заболевания, который сначала протекает без симптомов. По его словам, таковым является рак пищевода. Как отметил доктор, признаки, указывающие на это заболевание, возникают только на поздней стадии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы остановить армию России. Что известно о последствиях?

      Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала ноября

      Украина в течение часа выпустила по российскому региону три ракеты

      Москвичка обманула 17 россиян на 30 миллионов рублей и попалась

      Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

      Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

      Дженнифер Лопес вышла в свет в оголяющих ногу сапогах за 242 тысячи рублей

      Врач раскрыл связь вирусных инфекции и рака

      В рядах ВСУ заговорили о проблемах со снабжением в Курской области

      Стало известно о найденных на Украине 13 перемещенных из Курской области россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше