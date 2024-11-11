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09:43, 11 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ покинули позиции к востоку от Константиновки

ТАСС: ВСУ покинули существенное количество позиций к востоку от Константиновки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули существенное количество позиций к востоку от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Ряд позиций, которые противник оборудовал к востоку от Константиновки, оказались брошены, ВСУ оттуда ушли. Это существенное количество позиций», — сообщил источник агентства.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что после отступления из Константиновки украинские военные взорвут город. По его словам, ВСУ поступали так и с другими населенными пунктами.

В понедельник, 11 ноября, стало известно о проникновении передовых штурмовых отрядов российских войск в восточную часть Курахово в ДНР. Город является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, его взятие позволит Российской армии продолжить продвижение на запад.

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