Звезда «Елок» рассказала о потере ребенка

Актриса Екатерина Шпица рассказала о том, как пережила замершую беременность

Актриса Екатерина Шпица, известная по ролям в сериале «Топи» и фильмах франшизы «Елки», призналась, что потеряла ребенка. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как написала артистка в своем откровенном посте, она узнала о беременности перед прошлым Новым годом, чем поделилась с родными и близкими. Однако на первом скрининге выяснилось, что у плода не прослушивается сердцебиение, поэтому Екатерину отправили на операцию из-за так называемой замершей беременности.

«Мне тогда помог разговор с медсестрой. Она со мной поделилась своей историей потери, за руку подержала. Стало легче. Далее были полчаса парадоксального сладкого забытья под наркозом. И днем уже отправилась домой», — вспомнила Шпица.

Уже на следующий день ей надо было выйти в свет с мужем, появиться на премьере фильма. Ей помогли прийти в себя семейная терапия и психолог по перинатальным потерям, любовь и поддержка близких.

Екатерина Шпица вышла замуж в 2021 году. Ее избранником стал бизнесмен, директор сети фитнес-клубов Руслан Панов.