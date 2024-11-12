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14:48, 12 ноября 2024Культура

66-летняя Мадонна бросила молодого бойфренда

Мадонна рассталась с футболистом Моррисом, который моложе ее почти на 40 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: @madonna

66-летняя певица Мадонна рассталась со своим 28-летним бойфрендом, футболистом Акимом Моррисом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации источника, пара прекратила роман через несколько месяцев после начала отношений. Издание уточняет, что причиной расставания могла стать 37-летняя разница в возрасте между влюбленными и ревность со стороны артистки.

«Столкнулась с той же проблемой, что и с последним мужчиной: разница в возрасте. Они принадлежат к разным эпохам, а Мадонна считала, что у Акима блуждающий взгляд. И так оно и было», — сообщил собеседник издания.

Мадонна никак не комментировала отношения с Акимом, а последнее фото с возлюбленным певица выкладывала на Хеллоуин.

Ранее сообщалось, что певица вышла в свет в откровенном образе, который удивил фанатов.

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