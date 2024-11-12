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22:55, 12 ноября 2024Культура

Американского рэпера приговорили к тюремному заключению

ABC News: рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к 1,5 месяца тюремного заключения
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: WIXTRÃ–M PETER / Globallookpress

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) приговорили в Нью-Йорке к 1,5 месяца тюремного заключения за нарушение условий освобождения. Об этом сообщает канал ABC News.

Согласно информации телеканала, федеральные прокуроры требовали месяца тюремного заключения. Уточняется, что Tekashi 6ix9ine признал себя виновным в пяти нарушениях.

Рэпер был задержан полицией за самовольную поездку в Лас-Вегас и Сарасоту. Кроме того, Эрнандес пропустил положенный освобожденным условно-досрочно тест на наркотики.

Ранее стало известно, что хип-хоп-исполнителя избили в спортзале. По словам адвоката Tekashi, группа неизвестных вытащила рэпера из сауны. Затем мужчины повалили его на пол и стали избивать кулаками и ногами. Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщалось.

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