Бывший советник Кучмы высказался о планах Трампа и Байдена

Экс-советник Кучмы Соскин: Трамп и Байден планируют бросить Зеленского

Действующий президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп планируют бросить Владимира Зеленского. Об их возможных планах высказался экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

«В среду они встречаются с Трампом с Белом Доме. (…) Cкажут, все, мы заканчиваем. (…) Давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой», — предположил он.

Соскин убежден, что Байден не выделит Киеву финансовую помощь, так как понимает, что средства получит Зеленский и его окружение. Кроме того, по его мнению, Трамп остановит участие Вашингтона в украинском конфликта из-за дефицита бюджета.

Ранее Соскин допустил, что датой начала переговоров Москвы и Киева станет 21 января. По его оценке, Зеленский может уйти в отставку во второй половине декабря, а в следующем месяце пройдет инаугурация нового президента.