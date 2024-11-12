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13:23, 12 ноября 2024Мир

Эстонский кандидат в главы евродипломатии описала себя словами «я просто другая»

Кандидат в главы дипломатии ЕС Каллас не объяснила, чем отличается от Борреля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Marko Saarm / Imago / Globallookpress.com

Кандидат на пост верховного представителя внешнедипломатической службы Европейского союза (ЕС) эстонка Кая Каллас заявила, что отличается от действующего главы евродипломатии Жозепа Борреля, но не объяснила, чем именно. Ее слова приводит РИА Новости.

«Как я отличаюсь от моего предшественника? Я просто другая», — ответила она на вопрос депутатов Европарламента, спросивших про отличия в ее будущей политике на должности.

Ранее Каллас признала, что ситуация на фронте для Украины складывается очень сложная. По ее мнению, ЕС должен продемонстрировать, что в скором времени готов ее принять.

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