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10:14, 12 ноября 2024Бывший СССР

Группировка ВСУ в Елизаветовке и Ильинке попала в клещи

Группировка ВСУ в Елизаветовке и Ильинке к югу от Курахова попала в клещи
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахова попала в клещи. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что сейчас эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии. В силовых структурах уточнили, что ВСУ пытаются выходить из населенных пунктов малыми группами, однако все дороги находятся под огневым контролем российских подразделений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил усилить ВСУ на кураховском и покровском направлениях. Какими именно мерами Киев намерен усиливать войска в Донбассе на фоне наступления российских войск, не уточнялось.

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