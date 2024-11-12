Литовский активист помочился на памятник воинам-освободителям в Судже

Активист из Литвы Барткевичус помочился на памятник советским солдатам в Судже

Литовский активист Валдас Барткевичус помочился на памятник воинам-освободителям в Судже. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в Telegram.

На опубликованной изданием фотографии Барткевичус стоит перед монументом спиной к камере в характерной позе. Также видно, что на одном из элементов советского памятника нарисовали флаг Украины.

О том, как активист попал на территорию российского региона, не сообщается. Вероятно, он проник в Суджу с территории Украины.

12 ноября стало известно об увольнении главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. По информации Telegram-канал Mash, это произошло во время встречи руководства региона с населением. Причиной отставки канал называет нежелание Богачева идти на контакт с местными жителями.