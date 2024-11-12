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11:29, 12 ноября 2024Россия

Литовский активист помочился на памятник воинам-освободителям в Судже

Активист из Литвы Барткевичус помочился на памятник советским солдатам в Судже
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Литовский активист Валдас Барткевичус помочился на памятник воинам-освободителям в Судже. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в Telegram.

На опубликованной изданием фотографии Барткевичус стоит перед монументом спиной к камере в характерной позе. Также видно, что на одном из элементов советского памятника нарисовали флаг Украины.

О том, как активист попал на территорию российского региона, не сообщается. Вероятно, он проник в Суджу с территории Украины.

12 ноября стало известно об увольнении главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. По информации Telegram-канал Mash, это произошло во время встречи руководства региона с населением. Причиной отставки канал называет нежелание Богачева идти на контакт с местными жителями.

ЖЗЛ
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