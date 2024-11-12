Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе на фоне победы Трампа

Медведев: в Европе хотят загнать конфликт с РФ в необратимую фазу

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Подробный комментарий по ситуации экс-президент России привел в Telegram-канале.

По мнению Медведева, многие европейские лидеры хотят теперь загнать конфликт с РФ в необратимую фазу.

«То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», — написал зампред Совбеза.

Он напомнил, что кандидат в канцлеры ФРГ также заявил об ультиматуме России. Медведев уверен, что поставка Киеву немецких ракет Taurus существенно не повлияет на ход боевых действий, однако увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию».

Ранее бывший российский лидер высмеял реакцию Европы на победу Трампа.

Медведев подчеркнул, что главы европейских государств до победы Трампа обвиняли того в связях с Россией, а после выборов поспешили отправлять ему поздравления.