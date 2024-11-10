Медведев высмеял реакцию Европы на победу Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал смешной реакцию Европы на победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сообщение политик опубликовал в соцсети X.
«На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок-представителей правящих кругов Европы», — заявил зампред Совбеза.
Медведев высмеял реакцию европейских политиков на победу Трампа. Он отметил, что лидеры стран Европы до победы Трампа обвиняли Трампа в связях с Россией, а после выборов поспешили его поздравить.
Ранее Трамп окончательно одержал победу на выборах в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года. Победа в Аризоне является важным достижением Трампа по нескольким причинам.