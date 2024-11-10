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14:03, 10 ноября 2024Россия

Медведев высмеял реакцию Европы на победу Трампа

Медведев: смешно смотреть на реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал смешной реакцию Европы на победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сообщение политик опубликовал в соцсети X.

«На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок-представителей правящих кругов Европы», — заявил зампред Совбеза.

Медведев высмеял реакцию европейских политиков на победу Трампа. Он отметил, что лидеры стран Европы до победы Трампа обвиняли Трампа в связях с Россией, а после выборов поспешили его поздравить.

Ранее Трамп окончательно одержал победу на выборах в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года. Победа в Аризоне является важным достижением Трампа по нескольким причинам.

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