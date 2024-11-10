Медведев высмеял реакцию Европы на победу Трампа

Медведев: смешно смотреть на реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал смешной реакцию Европы на победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сообщение политик опубликовал в соцсети X.

«На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок-представителей правящих кругов Европы», — заявил зампред Совбеза.

Медведев высмеял реакцию европейских политиков на победу Трампа. Он отметил, что лидеры стран Европы до победы Трампа обвиняли Трампа в связях с Россией, а после выборов поспешили его поздравить.

Ранее Трамп окончательно одержал победу на выборах в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года. Победа в Аризоне является важным достижением Трампа по нескольким причинам.