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20:43, 12 ноября 2024Россия

Минобороны заявило о массовом налете БПЛА на российские регионы

Минобороны отчиталось о 13 сбитых БПЛА над Брянской и Белгородской областями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над двумя российскими регионами сбили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что российские войска с 17:30 до 20:00 по московскому времени пресекали попытки атак со стороны Украины.

«Дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и два — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотники с боевым зарядом невозможно сбить около жилых домов. Он уточнил, что при любом из вероятных сценариев существует риск, что могут пострадать люди.

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