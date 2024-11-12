На Бали мужчина в маске пробрался на виллу, напал с ножом на туриста и попал на видео

На Бали грабитель в маске напал с ножом на туриста и попал на видео

На Бали австралийский турист подвергся нападению грабителя с ножом. Злоумышленник попал на видео, которое публикует портал News.com.au.

39-летний Джо отдыхал на арендованной вилле вместе со своей девушкой. Ночью 17 октября неизвестный мужчина в маске пробрался к ним в комнату, пока они спали, и напал на австралийца с большим ножом.

«Я вскочил и побежал к нему, даже не понимая, что у него при себе оружие, поскольку было очень темно, — вспомнил Джо. — Мы начали бороться: он нападал на меня, а я пытался вырвать у него нож». По словам туриста, пока они бились о стены и катались по полу, его девушка пыталась дозвониться до полиции, но трубку никто не брал.

После пятиминутной борьбы Джо удалось обезоружить нападавшего и забросить нож под кровать. Тогда злоумышленник разбил стеклянную рамку для фотографий о голову иностранца и убежал, прихватив его рюкзак с двумя телефонами, ноутбуком, паспортом и кошельком.

Поскольку спецслужбы так и не отреагировали на звонки туристов, Джо обернул сильно кровоточившие руки полотенцем и добрался до ближайшего магазина. Там местный житель посадил их с девушкой на байк и отвез в ближайшую больницу.

В результате нападения путешественник получил перелом руки и несколько рваных ран с повреждением сухожилий и нерва. Вернувшись в Австралию, он перенес четыре серьезные операции. Теперь ему предстоит пройти трехмесячный курс мануальной терапии.