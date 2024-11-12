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06:05, 12 ноября 2024Интернет и СМИ

Поставившая цель найти 600 партнеров за год порномодель рассказала о своих достижениях

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @anniekknight

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Энни Найт рассказала, что вступала в отношения более чем с 500 партнерами за год. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

Найт сообщила, что ее цель на 2024 год заключается в том, чтобы вступить в сексуальную связь с 600 людьми. По ее словам, к октябрю текущего года она достигла отметки в 535 половых партнеров. «Я очень близка к своей цели и собираюсь сделать все возможное, чтобы закрыть ее», — отметила звезда OnlyFans.

Модель рассказала, что у нее есть расписанный план по достижению цели, согласно которому она должна вступать в интимную связь ежедневно до конца года. Найт уточнила, что один человек не может войти дважды в ее список. «Это каждый раз разные люди. Если я сплю с человеком во второй раз, это не считается», — пояснила она. По ее словам, у нее может быть секс с десятью разными людьми за одни сутки.

В октябре прошлого года Найт раскрыла свои миллионные заработки. Модель заявила, что зарабатывала более 150 тысяч австралийских долларов в месяц.

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