Пытавшегося устроить теракт у ТЭС в Крыму россиянина отправили в СИЗО

В Севастополе арестовали 29-летнего мужчину, готовившего поджог у ТЭС

В Севастополе суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 29-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта возле Балаклавской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом во вторник, 12 ноября, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

По решению суда подозреваемого в теракте на время расследования дела отправили в СИЗО. Россиянин пробудет там ближайшие два месяца, после чего срок содержания под стражей может быть продлен.

12 ноября ФСБ предотвратила поджог возле ТЭС и задержала подозреваемого. По информации российских силовиков, мужчина установил контакт со Службой безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2023 года. По заданию куратора он должен был поджечь специализированное оборудование, тем самым нарушив работу железнодорожного транспорта. Горючую жидкость для поджога он закупил на средства, полученные от СБУ.

За успешное выполнение задания мужчине обещали награду в тысячу долларов.