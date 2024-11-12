СК возбудил уголовное дело на троих россиян за вымогательство и похищение человека

В Дагестане на троих мужчин возбудили дело за вымогательство и похищение

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело на троих мужчин за вымогательство и похищение человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статьям 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия из корыстных побуждений») и 163 («Вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 5 ноября подозреваемые, представившись сотрудниками полиции, проникли в частный дом в городе Хасавюрт, где устроили обыск. Когда потерпевший попросил предъявить служебные удостоверения, злоумышленники, угрожая оружием, применили к нему силу. После чего надели наручники, насильно посадили машину и повезли в сторону Махачкалы. В дороге они начали его избивать и требовать миллион рублей. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, согласился передать им 150 тысяч рублей.

Преступники отвезли похищенного обратно домой, чтобы тот принес деньги. Как только мужчину выпустили из автомобиля, он сразу стал звать на помощь. Похитители, опасаясь быть пойманными, скрылись с места преступления.

Двое подозреваемых задержаны, третьего разыскивают. Также задержан пособник, который сообщили им место жительства и наличие денег у потерпевшего.

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