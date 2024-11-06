Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

В Барнауле двое мужчин получили сроки за похищение женщины

В Барнауле двое мужчин получили сроки за похищение женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Подсудимые вину полностью признали. Они признаны виновными по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пяти с половиной лет.

По данным суда, один из осужденных был уверен в том, что его сожительнице требуется реабилитация от наркотической зависимости. С целью положить ее на лечение он договорился со знакомым, который работал в таком центре. Они пришли в квартиру к потерпевшей и повалили ее на диван, закрыли рот полотенцем и связали руки поясом от халата. Затем затащили на заднее сиденье машины и повезли в клинику. По пути их остановили сотрудники полиции, которые и освободили пострадавшую.

Уже в суде потерпевшая рассказала, что никогда не употребляла наркотики и согласие на лечение не давала. По ее мнению, сожитель мог так поступить из-за того, что она хотела с ним расстаться, а он ее преследовал и высказывал угрозы.

Ранее сообщалось, что арестован похитивший человека и вымогавший 20 миллионов евро 14 лет назад россиянин.