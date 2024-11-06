Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:59, 6 ноября 2024Силовые структуры

Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

В Барнауле двое мужчин получили сроки за похищение женщины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Барнауле двое мужчин получили сроки за похищение женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Подсудимые вину полностью признали. Они признаны виновными по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пяти с половиной лет.

По данным суда, один из осужденных был уверен в том, что его сожительнице требуется реабилитация от наркотической зависимости. С целью положить ее на лечение он договорился со знакомым, который работал в таком центре. Они пришли в квартиру к потерпевшей и повалили ее на диван, закрыли рот полотенцем и связали руки поясом от халата. Затем затащили на заднее сиденье машины и повезли в клинику. По пути их остановили сотрудники полиции, которые и освободили пострадавшую.

Уже в суде потерпевшая рассказала, что никогда не употребляла наркотики и согласие на лечение не давала. По ее мнению, сожитель мог так поступить из-за того, что она хотела с ним расстаться, а он ее преследовал и высказывал угрозы.

Ранее сообщалось, что арестован похитивший человека и вымогавший 20 миллионов евро 14 лет назад россиянин.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

      В Госдуме рассказали о попытке вернуть с СВО военного с тяжелой формой ВИЧ

      В Кремле высказались о предстоящем выступлении Путина на Валдайском форуме

      Уехавшего из России комика обокрали

      В Госдуме прокомментировали победу Трампа на выборах

      Следовавший в Израиль рейс с россиянами задержали на сутки из-за проблем с самолетом

      Россиянам назвали способы распознать мошенничество с недвижимостью

      Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

      «Довольно жесткая, но правда». Депутат Госдумы прокомментировал свои слова о «лишних людях» на СВО

      В Кремле заявили о возможности США помочь с завершением конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше