Стало известно о недопуске не вставших на воинский учет студентов московского вуза на пары

Shot: не вставших на воинский учет студентов РЭУ им. Плеханова не пустили в вуз

Студентов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова в Москве, которые не встали на воинский учет, не пустили в вуз. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, нескольких молодых людей не допустили на пары. Один из парней утверждает, что его пропуск оказался заблокирован, а охранник не стал ему помогать.

Другой студент поделился, что принес повестку в вуз, но и это не помогло попасть на лекции. Сейчас молодые люди пытаются связаться с секретарями в деканате.

В то же время в пресс-службе университета заверили Shot, что никаких таких нововведений якобы не вводили.

Ранее сообщалось, что студенты Московского энергетического института (МЭИ) получают от вуза требования явиться в военкомат для уточнения данных в рамках стандартной процедуры. До этого студентам вуза прислали уведомления с требованием явиться для получения повестки в Лефортовский военкомат.