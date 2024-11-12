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09:44, 12 ноября 2024Путешествия

Стюардесса из России сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @iamolga_boss

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала селфи в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautiful_cabincrewrs в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в темно-синем пиджаке и голубой рубашке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила разноцветным шейным платком и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью бортпроводницы. «Вау, ты красивая», «Милая», «Удивительная», «Прекрасный ангел», «Красотка», — написали они.

Ранее стюардесса неназванной иностранной авиакомпании предостерегла пассажиров самолетов от использования туалетной бумаги на борту.

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