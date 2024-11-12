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12:19, 12 ноября 2024Мир

В генералитете одной из стран НАТО признали большой потенциал армии России

Польский генерал Кукула: у РФ большой потенциал развития военных возможностей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Веслав Кукула

Веслав Кукула. Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff / Wikimedia

Несмотря на продолжительные военные действия в Донбассе, Россия обладает большим потенциалом развития военных возможностей ввиду мобилизационных и сырьевых ресурсов. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил начальник польского Генштаба генерал Веслав Кукула.

«Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом и, самое главное, (...) функционирующей оборонной промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал. Для меня самый важный вопрос в другом. Сможем ли мы построить систему устойчивости государства и способность вооруженных сил устранить [российскую] угрозу [нападения на Польшу] в долгосрочной перспективе и когда?» — рассказал польский военачальник.

При этом Кукула отметил, что в Варшаве будут следить за тем, как Россия будет восстанавливать военный потенциал после предполагаемого завершения специальной военной операции на Украине.

Ранее глава Генштаба ВС Польши заявил, что нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях, для поддержания боеготовности Польши пора возвращать всеобщий воинский призыв на службу. «Все указывает на то, что мы то поколение, которое будет стоять с оружием в руках, чтобы защитить наше государство. И я не собираюсь думать, что мы проиграем эту войну», — сказал он.

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